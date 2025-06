Calciomercato Palermo, La Repubblica: “Inzaghi rivuole Audero, è pressing sul Como”

Il nuovo tecnico punta sul portiere che ha già allenato: prestito da 2-3 milioni. Piace El Azzouzi del Bologna

Mediagol ⚽️ 19 giugno - 07:55

L'articolo de La Repubblica di Alessandro Geraci fa il punto sul calciomercato rosanero. Il Palermo si prepara a un'estate cruciale, con il 1° luglio che segnerà non solo l'apertura ufficiale del calciomercato ma anche l'inizio formale dell'era Inzaghi in rosanero. L'obiettivo della società è farsi trovare pronta, operando con anticipo per avere già diverse pedine importanti a disposizione del tecnico per il ritiro in Valle d'Aosta. Sia Inzaghi che il direttore sportivo Osti stanno collaborando per individuare i correttivi necessari e i principali ambiti di intervento per rafforzare la squadra.

La ricerca di un portiere affidabile che possa garantire continuità per l'intera stagione è una priorità, e il nome in cima alla lista è sempre quello di Emil Audero. Dopo la fine del prestito secco, il diesse non ha mollato il giocatore, e la volontà di Inzaghi, che lo ha già allenato al Venezia, è quella di riaverlo con sé. Il Palermo ha intensificato i colloqui con il Como, che valuta il giocatore tra i 2 e i 3 milioni di euro e vorrebbe monetizzare, puntando su Jean Butez. I rosanero, dal canto loro, sperano di ottenere un accordo che includa un diritto di riscatto.

Anche la difesa richiederà diverse attenzioni. Gli addii di Nikolaou e soprattutto di Baniya sono ormai certi. Il greco, nonostante un contratto lungo, non rientra nei piani e cerca una nuova sistemazione, mentre il difensore turco non verrà riscattato e tornerà al Trabzonspor. Con questo scenario, il profilo di Alessandro Marcandalli, ventiduenne del Genoa, è monitorato con grande interesse. Il giovane difensore, che ha avuto poco spazio in Serie A con i liguri, potrebbe essere una buona opzione per maturare in un'altra piazza.

A centrocampo, la pista Esposito sembra portare al Besiktas, pronto a soddisfare le richieste del club ligure. Intanto, Saric rientra a Palermo dopo il prestito al Cesena, nonostante la sua preferenza di restare in Romagna. La decisione del Cesena di non esercitare il diritto di riscatto, fissato a 1.8 milioni di euro, è stata imposta da un summit dirigenziale. Tuttavia, non si escludono futuri sviluppi, data la volontà del Palermo e del giocatore di chiudere con il passato. Tra i nuovi nomi, si fa strada quello di Nicolas Galazzi, centrocampista del Brescia ora svincolato dopo il fallimento del club lombardo, e Oussama El Azzouzi (Bologna), che potrebbe essere una suggestione interessante in prestito per mettere minuti nelle gambe dopo un infortunio.

Infine, per il reparto offensivo, il nome che circola con insistenza è quello di Borrelli del Brescia.