Ex Palermo, serata nera per Belotti: espulsione al Mondiale per club

Da pochi giorni è iniziato il Mondiale per club 2025 della FIFA: durante questa notte è andata in scena la settima partita di questa competizione in cui ha visto sfidarsi il Boca Juniors ed il Benfica. La partita è terminata in pareggio con il risultato di 2-2 ed ha visto andare in scena una vicenda molto sfortunata per un ex calciatore del Palermo.