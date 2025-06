Gazzetta Dello Sport: “Riparte il Palermo: Inzaghi all’attacco per riaccendere le stelle e la piazza”

È ufficiale il sì del tecnico, che varerà un gioco più offensivo. Brunori, Le Douraon e Pohjanpalo: potenziale da sfruttare

L'articolo de La Gazzetta Dello Sport di Nicola Binda si concentra sull'arrivo di Pippo Inzaghi al Palermo. Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo. L'accordo prevede un contratto di due anni, con l'opzione per un terzo in caso di promozione in Serie A. Lo staff tecnico è già definito e include il vice Maurizio D'Angelo e Evans Soligo, quest'ultimo con un passato da giocatore nel Palermo. La data della presentazione di Inzaghi in città non è ancora stata fissata, ma è attesa per la prossima settimana o in prossimità del ritiro di Chatillon, previsto intorno al 10 luglio. Inzaghi ha inoltre espresso la volontà di scegliere una casa in centro a Palermo, per mantenere un contatto diretto con i tifosi, una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto nelle sue precedenti esperienze.

L'obiettivo di Inzaghi è chiaro: conquistare la terza promozione in Serie A della sua carriera da allenatore. Questa sfida a Palermo assume un significato speciale, considerando gli ingenti investimenti della proprietà (quasi 120 milioni in tre anni) e il desiderio di superare la fase dei playoff. Inzaghi, un tecnico riconosciuto per la sua mentalità vincente, ha già in mente un Palermo a trazione marcatamente offensiva. A differenza della sua esperienza a Pisa, dove la squadra prediligeva ripartenze micidiali, il Palermo di Inzaghi punterà su un gioco più propositivo, anche per sfruttare il caloroso supporto del pubblico del Barbera, un vero e proprio dodicesimo uomo in Serie B.

Il modulo di partenza potrebbe essere ancora il 3-4-2-1 visto a Pisa, ma con un atteggiamento tattico differente. Inzaghi, tuttavia, è un tecnico flessibile e non esclude l'adozione di altri sistemi di gioco, come dimostrato a Pisa dove, inizialmente, aveva pensato a un 4-3-1-2 per poi virare sulla difesa a tre dopo aver valutato attentamente le caratteristiche dei giocatori in ritiro.

A Palermo, Inzaghi potrebbe puntare su Magnani come perno centrale della difesa a tre, affiancato da elementi come Pierozzi (già utilizzato in questo ruolo dal tecnico a Salerno) o Diakité a destra e Ceccaroni a sinistra, con il compito di salire in supporto del centrocampo. Il reparto di centrocampo appare già completo con Ranocchia, Segre, Gomes e Blin. Il mercato si concentrerà in particolare sugli esterni e sui portieri, con l'intenzione di acquisirne almeno due.

In avanti, i rosanero vantano un reparto di lusso. L'idea è quella di giocare con Brunori e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo, completando il reparto con un altro attaccante. Tuttavia, in attesa di trovare i giusti equilibri, non è esclusa la possibilità che Segre possa ricoprire inizialmente il ruolo di trequartista. Per Inzaghi, la chiave del successo sarà la disponibilità dei giocatori a "buttarsi nel fuoco" per la causa, una caratteristica che il tecnico ha sempre saputo infondere nelle sue squadre vincenti