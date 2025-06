Calciomercato Palermo, Corriere Dello Sport: “Osti e Inzaghi provano a convincere Audero”

la trattativa con il Como è avviata: acquisto o prestito con obbligo di riscatto

Mediagol ⚽️ 19 giugno - 08:01

L'articolo del Corriere Dello Sport di Antonio La Rosa evidenzia le possibili mosse in entrata e uscita dei rosanero. Con l'ufficialità di Pippo Inzaghi come nuovo tecnico, il mercato del Palermo entra nel vivo. La dirigenza rosanero, con il DS Osti in prima linea, ha un obiettivo chiaro per il ruolo del portiere: la continuità. E in cima alla lista c'è sempre Emil Audero.

Il Palermo è al lavoro per riportare Audero in Sicilia. Il club rosanero è in contatto con il Como, proprietario del cartellino del portiere italo-indonesiano, arrivato in prestito secco a febbraio scorso. Sebbene il Como intenda monetizzare e non sia propenso a un nuovo prestito secco, il Palermo è pronto ad adeguarsi, proponendo un acquisto a titolo definitivo o un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Diversi fattori spingono in questa direzione: la presenza del DS Osti, grande estimatore di Audero fin dai tempi della Sampdoria, e l'arrivo di Inzaghi, che ha già allenato il portiere al Venezia e la cui presenza potrebbe essere un incentivo al ritorno.

Oltre ad Audero, il reparto portieri subirà altri cambiamenti. Desplanches sarà con ogni probabilità ceduto in prestito per garantirgli minuti, mentre il futuro di Sirigu, il cui contratto scade il 30 giugno, è incerto. Da sciogliere anche il nodo Gomis: il portiere, legato al club fino al 2026, dovrà essere valutato non solo per la sua tenuta fisica dopo il grave infortunio al ginocchio, ma anche per la sua disponibilità a ricoprire un ruolo di secondo portiere, sia dietro ad Audero che a un altro eventuale nuovo arrivato

La difesa necessita di rinforzi, con l'obiettivo di inserire almeno due nuovi centrali. Alessandro Marcandalli (Genoa) è un nome caldo, anche se la Cremonese è sulle sue tracce. Da registrare l'interesse del Cesena per Patryk Peda, al rientro dal prestito alla Juve Stabia. Inzaghi, inoltre, desidera aumentare la qualità sulle corsie laterali.

Per la linea mediana, le piste per Salvatore Esposito (Spezia) e Lorenzo Amatucci (Fiorentina, in prestito alla Salernitana) sembrano in salita. Più concreta l'opzione Niklas Pyyhtia, mezzala finlandese del Bologna, e piace anche il connazionale Santeri Vaananen (Rosenborg). Nel mirino anche Charles Pickel della Cremonese. Intanto, Dario Saric torna a Palermo dopo il mancato riscatto da parte del Cesena, ma la sua cessione resta un'opzione