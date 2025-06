Palermo, GDS: “Dai big da rigenerare al modulo, quanto lavoro per Inzaghi”

Inzaghi riaccende il Palermo: entusiasmo ritrovato, ma serve subito un portiere e la rinascita dei big

⚽️ 30 giugno - 07:16

Dopo una stagione terminata con amarezza e tensione, culminata in una dura contestazione mai vista prima, il Palermo ha trovato il modo di riaccendere l'entusiasmo della piazza: l'arrivo di Filippo Inzaghi. L'ex tecnico di Benevento e Pisa è stato accolto da circa duemila tifosi al Barbera, simbolo di una tifoseria pronta a rimettersi in marcia, nonostante le delusioni recenti.

Il nuovo allenatore ha portato con sé idee chiare e parole forti in conferenza stampa, che hanno subito colpito nel segno. Due concetti sono emersi come pilastri del suo progetto: «gioca solo chi corre» e «ragionare con il noi, non con l’io». Frasi che delineano il profilo di un tecnico esigente, ma capace di fare gruppo, com’era già accaduto con successo nelle sue precedenti esperienze in Serie B.

Inzaghi sarà chiamato a un doppio compito: scegliere il modulo più adatto e rigenerare alcuni elementi dell’attuale rosa. Tra i nomi citati ci sono Ranocchia, Di Francesco e Le Douaron, tutti giocatori che finora hanno reso meno delle attese ma che, sotto la guida del nuovo tecnico, potrebbero rilanciarsi e diventare determinanti nella corsa alla promozione.

Nonostante abbia dichiarato di voler valutare l’organico durante il ritiro, Inzaghi sa bene che servono rinforzi mirati sia sul piano tecnico che su quello del carattere. In tal senso, una priorità assoluta per la società resta quella di trovare subito un portiere, in tempo per l'inizio del raduno in Valle d’Aosta.

In definitiva, il Giornale di Sicilia evidenzia come l’ex campione del mondo sia l’uomo giusto per dare una svolta al progetto Palermo: un tecnico pragmatico e carismatico, pronto a risolvere problemi e, soprattutto, a trasmettere entusiasmo in un ambiente che ne aveva disperatamente bisogno.