La Repubblica: “Mercato rosanero fra Augello e Pafundi”

Con l’arrivo imminente a Palermo di Filippo Inzaghi , pronto a conoscere squadra e strutture in vista del ritiro estivo in Valle d’Aosta (dal 13 luglio al 1° agosto), si intensificano anche le manovre di mercato per costruire la rosa che affronterà la stagione 2025-26.

Il primo movimento ufficiale riguarda l’uscita di Giuseppe Aurelio , riscattato dallo Spezia per 400 mila euro dopo una stagione molto positiva in Serie B , chiusa con quattro gol e ottime prestazioni fino ai playoff. Il paradosso è che ora il Palermo deve sostituirlo proprio nella sua zona di competenza, sulla corsia mancina.

L’identikit perfetto potrebbe essere quello di Tommaso Augello , profilo esperto e di qualità, ma la Cremonese – fresca di promozione in Serie A – ha rilanciato con decisione, anche grazie alla presenza in panchina di Davide Nicola , allenatore molto stimato dallo stesso laterale.

Intanto, la buona riuscita dell’operazione Aurelio-Spezia potrebbe favorire un riavvicinamento tra le due società per discutere il ritorno in rosanero di Salvatore Elia , esterno offensivo classe 1999 già passato da Palermo nel 2022. Il costo dell’operazione si aggirerebbe attorno al milione di euro.

Sulla trequarti, spunta anche un nome affascinante e giovane: Simone Pafundi , classe 2006 dell’ Udinese . Il talento friulano è reduce da un’esperienza al Losanna e da un rientro con pochi minuti giocati, ma resta un prospetto di altissimo livello: è parte dell’ Italia Under 21 e ha già debuttato in Nazionale maggiore a soli 16 anni. Tuttavia, l’operazione è complicata: il giocatore vuole spazio da titolare e ha diversi estimatori.

Per quanto riguarda la porta, resta aperto il dossier Audero. Il Como ha cambiato atteggiamento rispetto allo scorso anno: niente più prestito secco, ma solo oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Serie A. La trattativa è in corso, ma serve trovare un punto d’incontro.