Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: Modena, 3,5 milioni e Saric per Palumbo da Inzaghi

Palermo all’assalto di Palumbo: offerta con Saric, trattativa col Modena alle battute finali

⚽️ 22 giugno 2025 (modifica il 22 giugno 2025 | 07:34)

Il Palermo accelera per Antonio Palumbo, obiettivo numero uno per rinforzare la trequarti. Il direttore sportivo Carlo Osti è in pressing costante sul Modena per chiudere una trattativa che il quotidiano definisce "più che concreta" e ormai in fase avanzata. L’intento è quello di regalare a Pippo Inzaghi un centrocampista di qualità per alzare il livello tecnico della rosa e puntare con decisione alla Serie A.

La richiesta del club emiliano si aggira attorno ai 3,5 milioni di euro, cifra che non spaventa la proprietà rosanero, intenzionata a costruire un organico di alto livello. Il Palermo, però, punta a ridurre l’esborso economico attraverso l’inserimento di contropartite tecniche, e il nome in cima alla lista è quello di Dario Saric. L’italo-bosniaco, reduce da una stagione positiva al Cesena, viene considerato sacrificabile proprio per favorire lo sbarco di Palumbo in rosanero. Un ritorno alle origini per Saric, cresciuto nel territorio modenese con diverse esperienze in Emilia tra Castelfranco e Carpi.

Sul fronte opposto, il Modena, definita squadra in costruzione sotto la guida di Andrea Sottil, sta lavorando sul mercato in entrata. Tra gli obiettivi principali ci sono un portiere e un centrale difensivo. Per la porta, con Gagno in uscita, si guarda con interesse a Boris Radunovic, reduce da una stagione al Bari. In difesa, invece, potrebbe restare in gialloblù Alessandro Di Pardo, già in prestito nella passata stagione dal Cagliari, con il club emiliano che starebbe cercando un accordo per l’acquisto a titolo definitivo.

Un mercato, dunque, che si intreccia tra le ambizioni di Palermo e le necessità del Modena, con Palumbo al centro di una trattativa destinata a segnare uno dei movimenti più importanti dell’estate in Serie B.