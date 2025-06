Palermo, il video sui social del nuovo tecnico Filippo Inzaghi

Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Palermo. In tal senso, tramite un video sui canali social ufficiali della società e del tecnico, l'accordo è stato ufficializzato, con un discorso dell'ex Pisa: "Il momento giusto esiste. Ho sempre pensato che fosse così. Anche se più volte mi sono sentito ripetere il contrario. Che bisogna agire e basta. Perché il tempo dilata, ma non risolve. Però c'è sempre un momento giusto. E accorgersi del suo arrivo è un talento prezioso. Ho giocato per una vita sulla linea del fuorigioco, aspettando il momento giusto per scattare verso la porta. Ho vinto molto. Ho sofferto molto. Ho esultato molto. In una parola, ho vissuto. Molto. Ma ogni cosa che ho fatto, l'ho fatta al momento giusto. E anche questa".