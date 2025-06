Palermo, GDS: “Audero ed Elia si complicano, Augello verso il sì”

Per il portiere non c’è l’intesa con il Como, l'alternativa è Fulignati

⚽️ 24 giugno - 06:42

Il Palermo si prepara a dare il via alla fase calda del mercato estivo. Il direttore sportivo Osti è impegnato su più fronti per consegnare a Filippo Inzaghi i primi rinforzi da inserire nella rosa il prima possibile. Alcune trattative sono in stato avanzato e potrebbero chiudersi a breve.

Uno dei nomi più vicini alla maglia rosanero è quello di Tommaso Augello, terzino sinistro che piace molto alla dirigenza. La trattativa sembra ben avviata, con la Cremonese che però continua a osservare la situazione. Il contratto sul tavolo è biennale, con opzione per un terzo anno in caso di promozione.

Quasi fatta anche per Palumbo: con il Modena si stanno definendo gli ultimi dettagli economici e tecnici. L’operazione prevede un esborso da 1,2 milioni più bonus e l’inserimento del cartellino di Saric come contropartita.

Più complessa invece la pista che porta a Elia, desideroso di tornare a Palermo, ma per cui resta ancora da trovare l’intesa con lo Spezia, soprattutto sul piano economico. Nonostante la distanza tra domanda e offerta non sia incolmabile, serviranno ulteriori sforzi per chiudere.

Frenata significativa, invece, sul fronte Audero. Il portiere non rientra più tra le priorità a causa della rigidità del Como, che non intende contribuire al pesante ingaggio del giocatore, pari a circa 1,5 milioni netti a stagione. In caso di definitivo stop, prende quota l’ipotesi Fulignati.

In difesa rimane sullo sfondo il nome di Marcandalli del Genoa, anche se non rappresenta una priorità immediata: il club valuta profili ritenuti più adatti al nuovo progetto tecnico. Intanto, sul fronte delle uscite tutto ancora fermo, in attesa di movimenti concreti.