Calciomercato Palermo, GDS: “Nikolaou può andare all’Aek, Saric ritorna in rosa”

Mediagol ⚽️ 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 07:50)

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Massimiliano Radicini si concentra sul calciomercato del Palermo. L'apertura ufficiale del calciomercato estivo, il 1° luglio, si avvicina e il Palermo vuole farsi trovare pronto. L'intenzione è quella di anticipare i tempi per mettere a disposizione di mister Inzaghi nuovi innesti già all'inizio del ritiro. Il tecnico avrà modo di valutare da vicino la rosa, analizzando le caratteristiche dei giocatori in funzione del modulo che ha in mente: il 3-4-2-1. Questo schema, già parzialmente adottato nella scorsa stagione, sarà probabilmente il punto di partenza, sebbene Inzaghi non escluda varianti tattiche. Per essere davvero competitiva, però, la squadra ha bisogno di rinforzi mirati, soprattutto per colmare lacune strutturali evidenti.

Il reparto difensivo è quello che vedrà i maggiori cambiamenti. La trattativa per Marcandalli, giovane difensore del 2002 del Genoa, procede spedita e il giocatore si andrebbe ad aggiungere a Magnani, Ceccaroni e al rientrante Peda. Ancora da definire, invece, le posizioni di Nikolaou e Diakité. Il greco è nel mirino dell'Aek Atene, mentre l'ex Ternana potrebbe ricevere offerte sia dalla Serie B che dall'estero. La decisione finale sul loro futuro spetterà a Inzaghi. Sicura è invece la partenza di Buttaro.

Per il centrocampo, il nome in cima alla lista è quello di Pyyhtia, versatile centrocampista finlandese del Bologna, reduce dal prestito al Südtirol. Non si spegne però la pista che porta a Pickel della Cremonese, un profilo apprezzato per esperienza e duttilità. Per le fasce, gli obiettivi principali sembrano essere Augello per la corsia sinistra e Lazovic per quella destra.

Sul fronte delle uscite, Vasic continua a piacere al Padova. La situazione di Verre è da monitorare: pur avendo un contratto lungo fino al 2027, non è considerato incedibile. Saric rientra dal prestito al Cesena, che non ha esercitato il diritto di riscatto, mentre Henry fa ritorno al Verona. Infine, l'attacco presenta un rebus: le posizioni di Insigne e Di Mariano sono in bilico e i due giocatori potrebbero finire sul mercato.