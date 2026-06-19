Nelle ultime ore il Monza ha comunicato l'addio di Paolo Bianco in panchina. L'ex Modena saluta la Lombardia dopo aver ottenuto la promozione in massima serie tramite la vittoria dei playoff. Bianco ha infatti deciso di rassegnare le proprie dimissioni per abbracciare il progetto del Pisa, scegliendo di intraprendere una nuova avventura professionale con il club toscano.

Adesso si attende il nome del prossimo allenatore, che verrà incaricato dell'arduo compito di salvare il Monza in massima serie. Secondo quanto riportato da recenti indiscrezioni di TMW, il profilo individuato dalla società monzese sarebbe quello di Ivan Juric, pronto al riscatto dopo stagioni parecchio negative alla guida di Torino, Roma, Atalanta e Southampton.

Di seguito il comunicato del Monza che ufficializza l'addio di Paolo Bianco:

IL COMUNICATO

"AC Monza e Paolo Bianco comunicano di aver risolto consensualmente il contratto. Il Club ringrazia il tecnico per aver allenato con impegno e passione i biancorossi conducendoli alla promozione in Serie A e gli augura il meglio per il futuro".

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