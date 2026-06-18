Il Cagliari guarda alla Premier League per rinforzare il proprio attacco. La dirigenza rossoblù è infatti al lavoro per regalare al tecnico un nuovo centravanti e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nome che sta guadagnando sempre più attenzione è quello di Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 attualmente di proprietà del Burnley. Il profilo dell'attaccante piace per caratteristiche fisiche, età e margini di crescita. Alto, potente e abile nel gioco in profondità, Broja è considerato un giocatore in grado di aggiungere peso offensivo e soluzioni differenti al reparto avanzato del Cagliari. Il club sardo avrebbe quindi individuato in lui uno dei principali obiettivi per il mercato estivo.

Nonostante la giovane età, il centravanti può già vantare esperienze importanti ad alti livelli. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, il nazionale albanese ha avuto l'opportunità di confrontarsi con la Premier League e con il calcio internazionale, attirando nel corso degli anni l'interesse di diversi club europei. In passato anche il Milan aveva valutato concretamente il suo profilo, senza però arrivare alla conclusione dell'operazione. L'ultima stagione non è stata particolarmente brillante dal punto di vista realizzativo. Con la maglia del Burnley, Broja ha collezionato un gol e un assist in 24 presenze complessive, numeri che non raccontano però completamente il potenziale di un giocatore che, a causa di diversi problemi fisici negli ultimi anni, non è ancora riuscito a trovare continuità.

Proprio per questo il Cagliari potrebbe rappresentare per lui l'ambiente ideale per rilanciarsi. La società rossoblù continua a monitorare la situazione e valuta la fattibilità dell'operazione, con l'obiettivo di portare in Sardegna un attaccante giovane ma già abituato a confrontarsi con palcoscenici importanti.

Non sai dove rimanere aggiornato a 360 gradi su tutte le notizie della Serie A? Segui Mediagol.it! Sul nostro sito trovi ogni giorno aggiornamenti, approfondimenti e ultime notizie legate al massimo campionato italiano: dalle trattative di mercato alle indiscrezioni sui club, passando per probabili formazioni, risultati, classifiche, interviste, conferenze stampa e tutte le novità dai campi. Mediagol.it ti accompagna durante tutta la stagione con contenuti sempre aggiornati sulle principali protagoniste della Serie A, raccontando curiosità, retroscena e sviluppi in tempo reale. Per non perdere nulla sul calcio italiano, continua a seguire Mediagol.it.