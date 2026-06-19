A Como è tempo di addii. A fine stagione saluta anche Alberto Moreno, il cui contratto - in scadenza il 30 giugno, non verrà rinnovato. Dopo Sergi Roberto, anche l'altro terzino spagnolo, fortemente voluto da Cesc Fabregas, lascerà il club lariano. La decisione è stata presa.

Fedelissimi

Alberto Moreno è stato uno dei primi colpi dell'allora neopromosso Como. Fortemente voluto da Fabregas per la sua esperienza, Moreno si è aggiunto ai vari Reina, Sergi Roberto & company, e ha formato un vero e proprio blocco spagnolo che si è rivelato fondamentale nell'equilibrio del gruppo squadra. Nel viaggio che ha portato il Como dalla salvezza alla Champions League, Alberto Moreno ha collezionato 42 presenze e 2 gol complessivi. Dopo due stagioni, la dirigenza lariana ha deciso di non rinnovare il suo contratto, così come fatto con Sergi Roberto.

Liste

I due addii liberano due posti in rosa, e il Como è chiamato a un'estate di grandi sistemazioni a livello di organico. Il traguardo storico della Champions League richiede una serie di requisiti minimi per le liste UEFA e la squadra di Fabregas si sta già muovendo per trovare le dovute soluzioni dal mercato, e non solo. Mentre si attende di scoprire il futuro di Nico Paz, conteso tra Como e il ritorno al Real Madrid, i lariani salutano due tra i giocatori più esperti in rosa.

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