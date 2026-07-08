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Il Bologna punta a rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società rossoblu avrebbe chiesto informazioni al Napoli per Michael Folorunsho. Al momento si tratta di una idea, ma il club continua a monitorare la situazione per regalare al nuovo tecnico, Domenico Tedesco, un innesto importante.

Il centrocampista italiano la scorsa stagione ha militato nel Cagliari, in prestito dai partenopei, siglando due reti in ventotto presenze contribuendo alla salvezza tranquilla della formazione sarda.

Arrivato al Napoli nel 23/24, dopo la stagione con la maglia del Bari in Serie B con cui ha sfiorato la promozione in massima serie, il classe 1998 non ha mai trovato spazio in Campania e potrebbe lasciare nuovamente per approdare in un'altra squadra di Serie A, resta da vedere se sarà il Bologna o un'altra.