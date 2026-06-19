VIDEO Lecce, Corvino saluta: "non ho le forze"

Lecce che va a caccia di colpi dalla linea verde: dopo aver riscattato Camarda - anche se il Milan ha attivato il contro-riscatto - i salentini seguono con attenzione Dominic Vavassori, classe 2005 di proprietà dell'Atalanta. Il giocatore è un punto fermo della squadra Under 23, impegnata in Serie C, ma ha trovato i primi minuti in Serie A con la maglia dei bergamaschi. Il Lecce ci pensa.

Numeri

Vavassori è un esterno d'attacco, spesso impiegato come trequartista dietro la punta nel dogmatico 3-4-2-1 che l'Atalanta adotta da tempo, a quasi tutti i livelli. Un'ottima stagione in Serie C con la maglia della Dea, chiusa con la sconfitta ai play-off contro la Casertana, ma con uno score di spessore: 8 gol e 5 assist in 30 presenze. Numeri che gli sono valse una serie di convocazioni con la prima squadra, coronate dall'esordio in Serie A nell'ultima giornata di campionato in casa della Fiorentina.

Linea verde

Il Lecce del "nuovo" DS Trinchera proverà a lavorare in continuità con quanto fatto sotto la supervisione di Corvino. La ricerca al momento, seppur si parli di semplici interessi, si sta concentrando su giocatori giovani, pronti a mettere esperienza sulle gambe in una piazza calda come Lecce. Vavassori è un profilo che piace ai salentini, che dovranno decidere nei prossimi giorni se affondare il colpo.

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