È atteso in giornata il comunicato del Monza sull'addio imminente di Paolo Bianco. Il tecnico ha deciso di presentare le dimissioni per accettare l'offerta del Pisa, ed è soltanto questione di ore prima che l'addio venga ufficializzato dal club brianzolo, neopromosso in Serie A. Il sostituto in casa Monza è in arrivo: Ivan Juric ha un accordo di massima con i biancorossi, ed è vicino alla firma.

Tutto definito

Il comunicato del Monza era atteso nella giornata di ieri, ma le parti hanno deciso di rimandare l'ufficialità, nonostante l'accordo sia totale: non saranno dimissioni - quelle di Bianco -, volute dall'Ad del club Baldissoni, ma una risoluzione consensuale. L'annuncio del Monza è atteso in giornata. Nel frattempo, per un Bianco che si allontana, c'è un Juric che si avvicina. Il croato sta definendo la risoluzione del proprio contratto con l'Atalanta, club con cui è vincolato fino al giugno 2027. È solo questione di ore, forse giorni, ma non è da escludere un doppio annuncio da parte del Monza nelle prossime ore.

Contratti

Per Bianco pronto un contratto biennale, con opzione per un terzo anno; la stessa formula utilizzata dal Monza un anno fa. L'allenatore pugliese è pronto ad abbracciare la terza squadra consecutiva in Serie B, tutte e tre neo-retrocesse dalla Serie A (Frosinone, Monza e Pisa). Per Juric, invece, pronto un contratto biennale, con scadenza il 30 giugno 2028.

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