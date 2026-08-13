Nuova esperienza per Salim Diakitè che approderà allo Zulte Waregem dopo che aveva fatto ritorno al Palermo dal prestito secco alla Juve Stabia.

La trattativa con il club belga di massima serie è conclusa già da diversi giorni e negli ultimi minuti sono emersi anche i dettagli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il maliano si trasferirà in Belgio con la formula del prestito con diritto di riscatto.