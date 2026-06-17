VIDEO Thuram, Rabiot e Mbappé si allenano così: il riscaldamento della Francia è uno spettacolo

La Juventus continua a lavorare sul mercato per individuare il profilo giusto a cui affidare la porta del futuro. Tra i nomi presenti sul tavolo della dirigenza bianconera spiccano quelli di Guglielmo Vicario ed Emiliano Martinez, due portieri con caratteristiche e costi differenti ma entrambi ritenuti all'altezza delle ambizioni del club. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il numero uno del Tottenham starebbe guadagnando posizioni nelle valutazioni della Juventus, pur senza escludere la pista che porta al portiere dell'Aston Villa. Il profilo di Vicario viene considerato particolarmente interessante soprattutto sotto l'aspetto economico. L'estremo difensore italiano percepisce infatti un ingaggio inferiore rispetto a quello del Dibu Martinez, elemento che potrebbe facilitare un'eventuale operazione. Discorso diverso per il costo del cartellino, che sarebbe invece più elevato rispetto a quello richiesto per il portiere argentino.

Nonostante questo, la Juventus non ha mollato la pista che porta al campione del mondo. I contatti con l'entourage di Martinez e con l'Aston Villa sono proseguiti anche nelle ultime ore, con il club bianconero che continua a raccogliere informazioni per comprendere quale possa essere la reale richiesta economica della società inglese. Soltanto dopo aver ottenuto un quadro completo sarà possibile capire quale delle due operazioni possa diventare concretamente realizzabile. I due portieri arrivano da stagioni molto diverse tra loro. Vicario, al Tottenham, ha vissuto un'annata complicata anche a causa di un infortunio alla mano che lo ha costretto a un intervento chirurgico e a un lungo stop. Martinez, invece, ha confermato il proprio status internazionale contribuendo ai successi dell'Aston Villa, culminati con la vittoria dell'Europa League e con una stagione da protagonista ad altissimo livello.

La scelta finale non è ancora stata presa, ma una cosa appare chiara: la Juventus sta valutando attentamente ogni dettaglio prima di individuare il portiere da cui ripartire per il prossimo futuro.