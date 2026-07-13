Il futuro di Davide Veroli potrebbe essere ancora lontano da Cagliari. Secondo quanto riportato da Gianluca Dimarzio, il difensore classe 2003, rientrato in Sardegna dopo l'esperienza in prestito al Palermo, è finito nel mirino di due club di Serie B: Cesena e Südtirol. Dopo una stagione vissuta con la maglia rosanero, Veroli è tornato al Cagliari, che nelle prossime settimane valuterà la soluzione migliore per il suo percorso di crescita. Il difensore, infatti, è alla ricerca di continuità e potrebbe nuovamente lasciare il club rossoblù con la formula del prestito o a titolo definitivo, qualora arrivasse l'offerta giusta.

Sul giocatore si è mosso in particolare il Cesena, che avrebbe già effettuato i primi contatti per sondare la fattibilità dell'operazione. Attenzione anche al Südtirol, altro club interessato al centrale e pronto a inserirsi nella corsa. Per Veroli quella appena conclusa è stata la terza esperienza consecutiva in prestito in Serie B. Prima del Palermo aveva infatti indossato le maglie di Catanzaro e Sampdoria, proseguendo il proprio percorso di crescita lontano dalla Sardegna. Il Cagliari, dal canto suo, continua a gestire con attenzione il futuro dei giovani di proprietà. Oltre alla situazione di Veroli, il club rossoblù segue anche quella del centrocampista Matteo Prati, richiesto dal Racing Santander, neopromosso nella LaLiga spagnola.

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