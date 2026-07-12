Il Palermo continua la preparazione in Santa Cristina Val Gardena. Seconda giornata di allenamenti per la squadra di Inzaghi che di mattina ha lavorato in palestra mentre di pomeriggio in campo.

IL REPORT

"È proseguita oggi a Santa Cristina in Val Gardena la preparazione pre campionato del Palermo. Al mattino i rosanero hanno effettuato test e valutazioni funzionali in palestra. Nel pomeriggio, dopo una fase di riscaldamento, la squadra guidata da Filippo Inzaghi ha svolto partite a metà campo e un lavoro aerobico. Domani, al termine dell’allenamento mattutino, Nahuel Estévez sarà presentato in conferenza stampa".