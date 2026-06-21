Mentre si appresta a definire la cessione di Gaetano all'Atalanta, il Cagliari è alla ricerca di nuovi rinforzi. Tra i nomi più caldi figura quello di Alessandro Romano, di proprietà della Roma, ma nelle ultime ore ha preso quota il nome di Gaetano Oristanio, quest'anno in forza al Parma ma di proprietà del Venezia. Il giocatore ha già vestito la maglia rossoblù; la società valuta un ritorno in Sardegna.

Nessun riscatto

Oristanio è stato ceduto in prestito al Parma, dopo esser retrocesso con la maglia del Venezia, proprietaria del cartellino. I ducali hanno ragionato sul futuro del classe 2002, la cui ricompra era fissata sugli 8,5 milioni di euro - con una percentuale destinata all'Inter. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, complice qualche infortunio e varie difficoltà tattiche, Oristanio è destinato a ritornare a Venezia. Il suo futuro è da monitorare, anche se difficilmente il giocatore resterà in laguna. Il Cagliari ci pensa.

Ritorno?

Oristanio ha già vestito la maglia del Cagliari nella stagione 2023-24: 27 presenze tra campionato e Coppa Italia, condite da 2 gol e 1 assist. Numeri decisamente aridi se si considera il ruolo - trequartista o seconda punta - ma piuttosto riassuntivi nel raccontare la tipologia di giocatore: tanti strappi palla al piede, creativo tra le linee ma poco concreto sotto porta.

A Cagliari si rivelò un'ottima risorsa soprattutto a gara in corsa, a Venezia fu una delle poche note liete di quella stagione. A Parma poche presenze, senza mai lasciare il segno. Il Cagliari valuta il ritorno del giocatore, un'occasione per riaccendere la carriera del classe 2002.

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