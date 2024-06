Venezia, Antonelli: “Vanoli? Spero resti con noi, sarebbe una grande perdita”

"Chiaramente ci auguriamo che Vanoli possa restare con noi, però c'è il mercato degli allenatori e vediamo". Così Filippo Antonelli , come riportato da Gianlucadimarzio.com. Fra i temi trattati dal direttore sportivo del Venezia , che domenica 2 giugno ha conquistato la promozione in Serie A , anche sul futuro del tecnico Paolo Vanoli , accostato a più riprese alle panchine di Torino e Cagliari .

"Ci aspettiamo una risposta da parte sua e capiamo cosa succederà. Se dovesse andare via sarebbe una grossa perdita e il nostro programma continuerà. Il Venezia deve essere sostenibile e vincente con o senza Vanoli. Partenza? Mi piacerebbe essere smentito. Quasi tutti i giocatori, tranne tre, sono sotto contratto col Venezia, quindi ci piacerebbe tenerli la maggior parte. Non abbiamo intenzione di venderli a meno che non ci sia la volontà dei giocatori o di vedute diverse. Siamo convinti che giocando in Serie A possano crescere ancora di valore. Gytkjaer? E' nostro, lo abbiamo comprato. Lui queste partite le annusa, ha qualcosa di speciale. Vuole determinare e fare qualcosa di importante", ha concluso Antonelli.