Retroscena di mercato: Vente, obiettivo del Venezia, era stato cercato dal Palermo

Il Venezia punta a rinforzare l’attacco per la prossima stagione e segue un profilo già noto al calcio italiano. Il giocatore, protagonista di un’ottima annata, era stato seguito in passato dal Palermo ma ora il suo futuro resta da definire

Il Venezia guarda al futuro e punta Dylan Vente per rinforzare il proprio attacco nella prossima stagione. Il centravanti classe 1999, attualmente in forza al PEC Zwoll, ma di proprietà degli scozzesi dell’Hibernian, sta vivendo un’ottima stagione in Eredivisie con 11 reti all’attivo. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della dirigenza arancioneroverde, che sta cercando di portarlo in Italia indipendentemente dalla categoria in cui giocheranno nella prossima stagione.