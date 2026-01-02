Serie B, Venezia attivissimo sul mercato: in chiusura Ambrosino dal Napoli

Il mercato è cominciato da poche ore ma già in cadetteria sembra essere attivissimo. In particolare, la squadra che sembra muoversi di più tra le pretendenti alla Serie A è il Venezia che, dopo aver chiuso virtualmente per Panada, dovrebbe presto chiudere un altro colpo di mercato. Si tratta di Giuseppe Ambrosino, classe 2003 del Napoli che, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, dovrebbe trasferirsi in laguna con la formula del prestito con diritto di riscatto rinnovabile in caso di promozione. La squadra di Stroppa sta per assicurarsi dunque un giocatore dalle spiccate abilità tecniche e con grossi margini di crescita. Dopo i 5 gol e 4 assist dello scorso anno al Frosinone, adesso l'occasione per l'attaccante di affacciarsi con una nuova sfida.