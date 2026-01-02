Serie B, il Venezia chiude il primo acquisto: è fatta per Panada dall’Atalanta

Il calciomercato è appena cominciato, ma sta già iniziando a regalare i primi botti. In particolare, il Venezia sembra ormai prossimo alla chiusura di Simone Panada. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista di proprietà dell'Atalanta dovrebbe approdare in laguna, andando ad aumentare il tasso tecnico della zona nevralgica della squadra di Stroppa. Il classe 2002 ha giocato per l'under 23 bergamasca, figurando come capitano in ogni apparizione. Panada torna in cadetteria dopo due anni, avendo accarezzato la seconda serie nelle sfortunate parentesi tra Modena e Sampdoria, collezionando 13 presenze. Adesso una nuova occasione, in un centrocampo pieno di talento ma che potrà beneficiare della freschezza del mediano.