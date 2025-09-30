LE PAGELLE DI PALERMO-VENEZIA 0-0. Poche idee in attacco ma tanta solidità in difesa

Meno esplosivo di altre volte, gioca un tempo senza incantare. PEDA (dal 46') 6 si dedica maggiormente alla copertura senza provare giocate che avrebbero messo a rischio l'equilibrio della squadra.

Disputa la solita prestazione fatta di tempismo, fisicità e leadership. Prova a giocare d'anticipo ma non lesina interventi da vecchia scuola quando gli avversari riescono a superare la linea difensiva. La scivolata su Doumbia al 77' vale quanto un gol.

Sempre attento sia in fase difensiva che offensiva, fatica oggi a muoversi tra le linee e l'intera manovra ne risente. Viene espulso nei minuti di recupero per una trattenuta inevitabile su Busio.

Parte con una sforbiciata un po’ scoordinata ma che dimostra subito la sua presenza in campo. Da lì in avanti disputa una gara attenta e ordinata, concede pochissimo e rimedia con sicurezza alle rare disattenzioni difensive dei compagni. BERESZYSNKI (DALL'84') S.V. entra in campo col Venezia all'assalto della porta rosanero, e gioca subito a ritmi alti.