Serie B, il Venezia saluta un big? La situazione

Il Venezia, che ha esordito nel migliore dei modi, vincendo 2-1 contro il Bari, potrebbe salutare un calciatore di assoluto valore. Infatti, secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il centrocampista Nicolussi Caviglia, reduce da un'annata in A ottima, nonostante la retrocessione, sarebbe ad un passo dalla Fiorentina. I viola starebbero provando ad acquisirlo in prestito con obbligo di riscatto, che verrebbe fissato a 12 milioni di euro.