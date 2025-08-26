Serie B, il Cesena vicino ad un grande colpo per il centrocampo

Il Cesena, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe ad un passo da Michele Castagnetti , centrocampista della Cremonese. Il giocatore dovrebbe essere in città tra oggi e domani.

Il classe 1989 rappresenta, per il club emiliano, un colpo molto importante. Infatti, Castagnetti, ha sempre fatto le fortune delle squadre in cui ha giocato: l'ultima la Cremonese, con cui ha raggiunto la promozione nella massima serie. Ottimo tiro dalla distanza, visione di gioco, e doti tecniche invidiabili, queste le sue caratteristiche.