Il Cesena, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe ad un passo da Michele Castagnetti, centrocampista della Cremonese. Il giocatore dovrebbe essere in città tra oggi e domani.
Serie B
Serie B, il Cesena vicino ad un grande colpo per il centrocampo
Il club emiliano chiude per un centrocampista
Il classe 1989 rappresenta, per il club emiliano, un colpo molto importante. Infatti, Castagnetti, ha sempre fatto le fortune delle squadre in cui ha giocato: l'ultima la Cremonese, con cui ha raggiunto la promozione nella massima serie. Ottimo tiro dalla distanza, visione di gioco, e doti tecniche invidiabili, queste le sue caratteristiche.
