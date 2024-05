Cremonese, Stroppa vola in finale: “Col Venezia un’altra montagna da scalare”

"Ho il rammarico per com’è andato il campionato, siamo i più pericolosi come numeri ma tra i meno efficaci. Forse cominciamo a raccogliere ciò che abbiamo seminato". Lo ha detto Giovanni Stroppa al termine del doppio confronto in semifinale playoff contro il Catanzaro. "La prestazione c’è sempre stata, creavamo occasioni ma non portavamo a casa quanto meritato. Stasera (ieri, ndr) è andata per il verso giusto, era una partita molto molto molto difficile", ha proseguito il tecnico della Cremonese, che in finale affronterà il Venezia di Paolo Vanoli.