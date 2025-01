Calciomercato Palermo, pathos Pohjanpalo: forbice col Venezia e ingaggio. I dettagli

Trattativa estenuante, complessa e che non ha ancora emesso il suo epilogo. L'assalto veemente del Palermo targato CFG al cartellino di Joel Pohjanopalo, bomber finlandese classe 1994 in forza al Venezia, sta catalizzando l'attenzione di addetti ai lavori e media specializzati in questa sessione invernale di calciomercato. Proprietà e management in viale del Fante stanno decisamente alzando il tiro, delineando un netto cambio di strategia rispetto al recente passato. Almeno tre top-player di acclarato valore e rendimento in categoria per recuperare il tempo perduto, dopo un calciomercato estivo controverso e deficitario in relazioni ad ambizioni ed obiettivi prefissati. La determinazione con cui il Palermo sta provando ad accaparrarsi le prestazioni del capocannoniere dello scorso torneo cadetto, già sei reti in diciannove presenze in Serie A con la maglia dei lagunari, è emblematica in tal senso. Una ridda di informazioni, spesso contrastanti, si susseguono freneticamente in queste ore in una costante narrazione che tiene col fiato sospeso i tifosi rosanero.

Dopo aver sondato sotto traccia, appurando la cedibilità del goleador finlandese al cospetto delle contingenze in casa Venezia, in presenza di un'offerta monstre o quasi, il management del Palermo ha varato strategia e mosse per provare a regalare al reparto offensivo di Dionisi un big assoluto. Due milioni e mezzo più bonus la prima offerta, rispedita dai veneti al mittente, per testare le pretese della società lagunare. Venezia restio a rendere in considerazione la formula del prestito con obbligo di riscatto. Solo una lauta proposta cash per un'acquisizione a titolo definitivo, che consentisse al Venezia di sostituire adeguatamente l'attaccante finlandese e muoversi con decisione per potenziare la rosa a gennaio, avrebbe di fatto fatto vacillare il ds Antonelli e la proprietà. Proviamo a fare chiarezza sull'ingaggio: il classe 1994 ha rinnovato il suo contratto con gli arancioneroverdi lo scorso settembre, dopo la trionfale promozione in A e l'inizio del percorso lagunare in massima serie. Accordo fino al 2027 che ha garantito al bomber un compenso di quasi un milione di euro netti a stagione, col Venezia che, nella fattispecie, dovrebbe avere usufruito degli sgravi fiscali legati alla norma sul Decreto Crescita. Il Palermo ha rilanciato negli ultimi giorni, portando la sua offerta a 3,3 milioni di euro più bonus per rilevare a titolo definitivo il cartellino e vincere le residue resistenze del club lagunare. Pronto un lauto contratto quadriennale ( o triennale con opzione per la stagione successiva) per Pohjanpalo, con circa 1,2 di base fissa ed una serie di bonus legati a gol e raggiungimento di obiettivi collettivi. Compenso annuale su base fissa progressivo a scaglioni, che si implementerebbe in caso di approdo in Serie A. Il giocatore è ovviamente lusingato dalla proposta del Palermo, ma comprensibilmente combattuto, in quanto idolo e uomo simbolo del Venezia profondamente legato a club, tifoseria e ambiente lagunare. Tuttavia, l'intesa di massima col suo entourage praticamente raggiunta, ma sussiste una forbice tra domanda e offerta ancora da colmare tra Palermo e Venezia. La clausola rescissoria di sei milioni, seppur formalmente in essere, non costituisce ostacolo invalicabile. La sensazione è che intorno ai quattro milioni il punto di convergenza possa essere trovato. Intanto si sovrappongono gli stati d'animo in antitesi delle due tifoserie: l'attesa spasmodica di quella rosanero che brama per l'agognata fumata bianca, il malessere ed il disappunto del popolo lagunare, manifestato con gli inequivocabili striscioni apparsi in città nella serata di ieri.