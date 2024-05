Cremonese-Venezia, probabili formazioni: Coda sfida Pohjanpalo, Vazquez dal 1′

La finale d'andata dei playoff di Serie B è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Zini". Dopo la sfida di ritorno del 2 giugno, la terza promossa dopo Parma e Como.

Mediagol ⚽️ 30 maggio - 14:23

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Zini". Alle ore 20:30, allo Stadio "Zini", la Cremonese ospiterà il Venezia nella finale d'andata dei playoff di Serie B. Il ritorno andrà in scena domenica 2 giugno: in palio l'ultimo pass per la Serie A. I padroni di casa hanno eliminato il Catanzaro pareggiando in Calabria e imponendosi per 4-1 al ritorno davanti al proprio pubblico. Il Venezia, invece, è approdato il finale dopo il doppio successo contro il Palermo di Michele Mignani.

La squadra di mister Stroppa, inoltre, è reduce da tre vittorie di fila tra le mura amiche. Tuttavia, i lagunari hanno un vantaggio non da poco: il Venezia conquisterebbe la promozione in Serie A anche in caso di parità dopo i 180', dal momento che il regolamento non prevede i tempi supplementari e premia chi è arrivato sopra in classifica. I veneti, infatti, hanno terminato al terzo posto la regular season. Settanta i punti ottenuti, frutto di ventuno successi, sette pareggi e dieci sconfitte, con sessantanove gol all'attivo e quarantasei reti subite. Si è classificata quarta la Cremonese: sessantasette i punti totalizzati, frutto di diciannove vittorie, dieci pareggi e nove ko; cinquanta le reti siglate in trentotto partite trentadue i gol al passivo. In finale, dunque, si affronteranno il miglior attacco del torneo contro la miglior difesa.

In campionato è arrivato un successo per parte, ma al "Penzo" ha vinto la Cremonese per 2-1. Intanto, al cospetto della formazione guidata da Giovanni Stroppa, Paolo Vanoli potrà contare sull'intero organico a disposizione. Mentre il tecnico della Cremonese dovrà fare a meno di Mouhammadou Sarr, Dennis Toerset Johnsen, Felix Afena-Gyan e Yuri Rocchetti. Lunga la lista dei diffidati, che rischiano di saltare la finale di ritorno: Quagliata e Vazquez per i grigiorossi, Joronen, Idzes, Candela, Zampano, Busio, Tessmann, Lella e Bjarkason per il Venezia. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-5-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Sernicola; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Andersen, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Vanoli.

DOVE VEDERE CREMONESE-VENEZIA IN TV — Il match sarà trasmesso su DAZN e sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202). In live streaming su Now e Skygo.