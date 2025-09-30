Tutto pronto per la sfida che vedrà, tra poco più di un'ora, Palermo e Venezia affrontarsi in un "Barbera" gremito. Queste le scelte di Inzaghi e di Stroppa per la sfida valida per la quinta giornata di Serie B:
Le Ufficiali
PALERMO-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: C’È AUGELLO, GIOVANE DAL 1′
Le scelte di Inzaghi e di Stroppa per il match in programma alle 20:30
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre, 9 Brunori (C), 13 Bani, 17 Giovane, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 5 Palumbo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
VENEZIA: 1 Stankovic, 2 Korac, 3 Schingitienne, 5 Haps, 6 Busio (C), 7 Fila, 8 Doumbia, 18 Hainaut, 24 Lella, 33 Sverko, 71 Kike Perez.
A disposizione: 22 Plizzari, 9 Adorante, 10 Yeboah, 16 Venturi, 19 Bjarkason, 20 Sagrado, 21 Compagnon, 30 Svoboda, 37 Bohinen, 48 Sidibé, 80 Casas, 99 Pietrelli.
Allenatore: Stroppa.
