I CONVOCATI

Palermo-Venezia, i convocati di Inzaghi: ci sono Gomes e Augello

Palermo-Venezia, i convocati di Inzaghi: ci sono Gomes e Augello - immagine 1
Sono 22 i convocati per la sfida di stasera contro il Venezia
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista del match in programma nella serata odierna contro il Venezia. Ci sono Gomes e Augello, che hanno recuperato dall'infortunio annunciato ieri da Inzaghi in c0nferenza stampa.

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Pizzuto

