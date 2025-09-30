Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista del match in programma nella serata odierna contro il Venezia. Ci sono Gomes e Augello, che hanno recuperato dall'infortunio annunciato ieri da Inzaghi in c0nferenza stampa.
I CONVOCATI
Palermo-Venezia, i convocati di Inzaghi: ci sono Gomes e Augello
Sono 22 i convocati per la sfida di stasera contro il Venezia
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Pizzuto
