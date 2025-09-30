Palermo, superata quota 30 mila spettatori per il Venezia

Il numero aggiornato degli spettatori che ci saranno nella serata odierna al Barbera per la sfida contro il Venezia

Saranno almeno 30.239 gli spettatori presenti al Renzo Barbera nella serata odierna per la sfida contro il Venezia, lo ha comunicato il Palermo in un post pubblicato sui social network. Sarà la quarta partita consecutiva in cui si registrano almeno 30 mila presenze, non accadeva dall'annata 2004/2005, la prima in massima serie dopo 34 anni di assenza.