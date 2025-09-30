Palermo-Venezia, i precedenti: l’ultima vittoria dei siciliani risale al 2018

Nella serata odierna il Palermo e il Venezia si affronteranno nel match valido per la sesta giornata di Serie B. La squadra guidata di Inzaghi cercherà di tornare alla vittoria dopo il buon punto conquistato sul campo del Cesena sabato scorso. Mentre quella di Stroppa, reduce dal 2-0 allo Spezia, cercherà di agganciare i rosanero in classifica e di conquistare la seconda vittoria consecutiva. Quello di stasera si tratta del 58esimo incontro tra le due compagini con un bilancio attualmente in favore del Palermo con 21 vittorie, 16 pareggi e 20 sconfitte. Anche al Renzo Barbera, stadio in cui la partita prenderà la scena, il dato è in favore dei rosanero: in otto occasioni i rosanero hanno vinto, in sette hanno pareggiato, e in quattordici hanno perso.
I PRECEDENTI
GLI ULTIMI INCONTRI
Le ultime due sfide tra Palermo e Venezia sono risalenti alla stagione 23/24, quando le due formazioni si affrontarono nelle semifinali dei playoff di Serie B. Nel doppio scontro ebbero la meglio i lagunari, che vinsero in Sicilia per 0-1 in un match equilibrato deciso da una rete di pregevole fattura di Nicholas Pierini nel corso del secondo tempo. Anche nel match di ritorno al Penzo, stadio di casa del Venezia, la squadra allora allenata da Vanoli battè il Palermo con il risultato di 2-1.
L'ULTIMA VITTORIA
Negli ultimi anni spesso il Venezia ha prevalso sul Palermo, infatti, per parlare di una vittoria dei rosanero sui lagunari bisogna tornare alla stagione 2017/2018, quando i siciliani vinsero 1-0 - anche in questa occasione - nel ritorno delle semifinali dei playoff di B, grazie ad un'autorete di Domizzi nel corso della prima frazione di gioco.
