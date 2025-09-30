Palermo-Venezia, i precedenti: l’ultima vittoria dei siciliani risale al 2018

Nella serata odierna il Palermo e il Venezia si affronteranno nel match valido per la sesta giornata di Serie B. La squadra guidata di Inzaghi cercherà di tornare alla vittoria dopo il buon punto conquistato sul campo del Cesena sabato scorso. Mentre quella di Stroppa, reduce dal 2-0 allo Spezia, cercherà di agganciare i rosanero in classifica e di conquistare la seconda vittoria consecutiva. Quello di stasera si tratta del 58esimo incontro tra le due compagini con un bilancio attualmente in favore del Palermo con 21 vittorie, 16 pareggi e 20 sconfitte. Anche al Renzo Barbera, stadio in cui la partita prenderà la scena, il dato è in favore dei rosanero: in otto occasioni i rosanero hanno vinto, in sette hanno pareggiato, e in quattordici hanno perso.