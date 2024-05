LE PAGELLE DI VENEZIA-PALERMO 2-1. Rosa fuori dai playoff senza troppi rimpianti

Il Palermo esce senza troppi rimpianti dai playoff perdendo contro un Venezia nettamente superiore. Le reti di Tessman e Candela mettono una pietra tombale sulle speranze del Palermo che solo nei minuti finali accenna a una reazione che appare più come il canto del cigno di una stagione deludente che non a un vero tentativo di rimonta. La prossima stagione l'obiettivo non può che essere la promozione, ma prima bisogna rifondare una squadra che ha dimostrato ampiamente di non avere le potenzialità per ambire alle prime posizioni.