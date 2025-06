Venezia, arriva la separazione con Di Francesco: sul tecnico c’è il Lecce

Il tecnico non continuerà la sua avventura in veneto

Il Venezia si appresta ad affrontare il campionato di Serie B, dopo un anno in massima serie. In tal senso, l'idea trapelata nelle ultime settimane era quello di continuare con Di Francesco, applaudito anche dopo la retrocessione all'ultima giornata. Ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i veneti e il tecnico sarebbe arrivata la separazione. Sull'ex Roma c'è l'interesse del Lecce, in cerca di una nuova guida tecnica dopo l'addio di Giampaolo. sul taccuino dei pugliesi anche Vanoli e Gilardino, con quest'ultimo cercato anche dal Pisa.