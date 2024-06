Venezia, Pohjanpalo: “Non vedo l’ora di giocare in Serie A con questa maglia”

"Due anni fa avevo questo obiettivo in testa. Cercavo un club ambizioso. Abbiamo vinto una grande partita e raggiunto un grande obiettivo". Lo ha detto Joel Pohjanpalo, intervenuto ai microfoni di SkySport dopo la promozione in Serie A conquistata con la maglia del Venezia. "I tifosi si sono comportanti bene, nessuno si è fatto male durante la festa. Vanoli? I risultati parlano per lui ed il suo staff. Ci sono stati dei momenti difficili, però siamo stati bravi a uscirne. L'anno prossimo ci sarà da alzare il livello, ci saranno difensori più forti e segnare sarà più difficile. Bisogna cercare di rimanere in Serie A", ha proseguito il talentuoso attaccante finlandese, che ai microfoni di DAZN ha aggiunto: "E' stata un'emozione bellissima, ci sono stati giorni belli e giorni bruttissimi. Non vedo l'ora di giocare in Serie A con il Venezia. Vanoli ci spinge sempre, anche nel momento peggiore, a La Spezia, ha trovato degli elementi positivi per spingerci a fare meglio. Ora, però, penserò alla nazionale", ha concluso Pohjanpalo.