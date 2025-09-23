Alfred Duncan, centrocampista del Venezia, a seguito di un'irregolarità commessa nella sfida contro il Cesena è stato squalificato dal giudice sportivo per tre gare.
SERIE B
Venezia, squalificato un centrocampista: salta il Palermo
Un centrocampista titolare della formazione veneta salterà la sfida contro il Palermo, in programma martedì 30 settembre
Il calciatore classe 1993 salterà, dunque, il match contro il Palermo in programma il 30 settembre. Tegola importante per Stroppa, che dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari.
