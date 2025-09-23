mediagol palermo Venezia, squalificato un centrocampista: salta il Palermo

Venezia, squalificato un centrocampista: salta il Palermo

Venezia
Un centrocampista titolare della formazione veneta salterà la sfida contro il Palermo, in programma martedì 30 settembre
Alfred Duncan, centrocampista del Venezia, a seguito di un'irregolarità commessa nella sfida contro il Cesena è stato squalificato dal giudice sportivo per tre gare.

Il calciatore classe 1993 salterà, dunque, il match contro il Palermo in programma il 30 settembre. Tegola importante per Stroppa, che dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari.

