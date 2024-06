Venezia-Vivarini, il ds Filippo Antonelli conferma: “Come identikit ci sta”

Vanoli, dunque, non sarà l'allenatore del Venezia in Serie A. Il club arancioneroverde, dunque, è alla ricerca del suo successore. Negli ultimi giorni, il club neopromosso ha valutato diverse piste. E con alcuni di loro, ci sarebbero già stati i primi dialoghi. Nella giornata di venerdì - secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com - la dirigenza avrebbe incontrato Eusebio Di Francesco, reduce dall'amara retrocessione con il Frosinone. Ma non solo; nel casting anche Salvatore Bocchetti e Marco Giampolo, mentre giovedì 6 giugno il direttore sportivo Filippo Antonelli avrebbe incontrato anche Vincenzo Vivarini. "Ho un ottimo ricordo, quest’anno ha fatto molto bene, come identikit ci sta. Oggi Venezia ha la possibilità di mettere in vetrina non solo giocatori ma anche allenatori", le parole dello stesso Antonelli a La TV di Pescara. Il noto dirigente ha di fatto confermato le voci relative all'interessamento del Venezia per Vivarini. Seguiranno aggiornamenti...