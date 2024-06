Venezia, Niederauer: “Con nuovi soci e Serie A siamo in buona situazione economica”

Le dichiarazioni del preisndete del Venezia, Duncan Niederauer, sul momento vissuto dal club dopo la promozione.

Parola a Duncan Niederauer. Il presidente del Venezia, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa e sul futuro del club neopromosso in Serie A. Ecco alcune delle dichiarazioni riportate da tuttoveneziasport.it: "E' stata una grande stagione, voglio ringraziare innanzitutto la squadra, l’allenatore e tutto lo staff per le sfide che hanno dovuto affrontare e hanno superato egregiamente. Ringrazio anche i nostri partner e i nostri fornitori per il sostegno che ci hanno dimostrato, solo grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a conquistare la Serie A. Infine, voglio ringraziare tutti i nostri tifosi, 18 mesi fa eravamo in una situazione molto difficile e forse non meritavamo nemmeno il loro sostegno. E’ incredibile pensare a quanta strada è stata fatta da allora, quest’anno i tifosi ci hanno sostenuto e spinto verso il grande sogno che si è avverato per tutti noi".

Niederauer si è soffermato anche sull'ingresso dei nuovi soci nel Venezia per sistemare la questione economica e dare ulteriore slancio al club: "Alcuni nuovi partner sono già entrati in società, molti di questi erano a Venezia proprio in questo fine settimana a vedere la partita. Nei prossimi giorni verrà fatto un comunicato stampa per aggiornarvi su chi è entrato a far parte di questo nuovo gruppo societario.

Questi nuovi ingressi ci permetteranno di avere anche nuove competenze al di fuori delle mie, alcuni resteranno vicino a me, altri metteranno a disposizione le loro competenze in altri settori del club, alcuni hanno competenze dal punto di vista sportivo, altri si occupano di marketing, si tratta di un'iniezione anche di esperienze fatte nella loro carriera. Tra l'inserimento di nuovi soci e la promozione ci troviamo nella miglior situazione economica di questi anni, verranno iniettati nuovi capitali a breve per avere maggiore flessibilità e fare ciò che serve sul mercato. Potrebbe non sorprendere che alcuni potenziali partner con cui c'era stato qualche chiacchiera in passato e che hanno tentennato con la promozione potrebbero riconsiderare l'ipotesi di entrare, siamo sempre vigili e attenti, ma ora non è detto che accetteremo nuovi ingressi. Il nucleo forte di soci è già entrato nel club".