VENEZIA-PALERMO: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Dopo la sconfitta per 1-0 rimediata nella partita d’andata al “Renzo Barbera”, il Palermo targato Michele Mignani tornerà in campo questa sera. Alle ore 20:30, la compagine rosanero affronterà allo Stadio “Penso” il Venezia di mister Vanoli nel secondo di un doppio confronto che decreterà la prima finalista.

Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. O in alternativa tramite l'app Dazn su tablet o cellulare/smartphone. La diretta streaming è visibile anche su Sky Go o Now Tv.