Il ds Antonelli del Venezia: “Pohjanpalo desiderava affrontare una nuova sfida”

”Oggi ho voluto fare con voi il punto sulla sessione di calciomercato appena conclusa e sull’andamento della stagione. Voglio innanzitutto fare chiarezza sulla cessione di Joel Pohjanpalo al Palermo. All’inizio del mercato di gennaio, la sua partenza non rientrava nei nostri piani. Tuttavia, come spesso accade durante le sessioni di mercato, gli scenari possono cambiare rapidamente. Il Palermo ha presentato un’offerta importante al giocatore, lui l’ha ritenuta allettante decidendo conseguentemente di accettarla. Joel desiderava affrontare una nuova sfida in una categoria in cui aveva già dimostrato il suo valore con la maglia arancioneroverde. Considerando la sua volontà e l’offerta di circa 5 milioni, abbiamo deciso di accontentarlo. Joel è stato una bandiera del nostro club contribuendo con i suoi goal alla promozione in Serie A. Dopo questa operazione, abbiamo completato l’acquisto a titolo definitivo di Fila, un giocatore che seguivamo da tempo. Inoltre, abbiamo trattenuto Gytkjaer e inserito Maric per garantire maggiori soluzioni offensive. L’unico evento non preventivato di questa sessione di mercato, insieme all’infortunio di Stankovic, è stato quindi quello di Pohjanpalo”.