Venezia, Vanoli: “Un capolavoro! Cremonese e Palermo erano candidate alla A”

"E’ stato un capolavoro dei ragazzi che si sono meritati. Dall’inizio alla fine". Lo ha detto Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa dopo la promozione in Serie A conquistata alla luce della vittoria per 1-0 ottenuta al "Penzo" contro la Cremonese. "Voglio ringraziare la società che mi ha dato la prima opportunità nei professionisti. In più penso che sia gran merito della gente di Venezia. Dobbiamo goderci questo momento. Il futuro? Da quando sono arrivato penso a questo momento. Non chiedetemi nulla. Adesso mi voglio godere tutto. La gara dello Spezia ero convinto di portarla a casa. Credevo che a Como qualcosa sarebbe potuto succedere, ma lì in quel momento ci ha fatto capire che potevamo riuscirci comunque. Abbiamo affrontato i playoff in maniera stratosferica. Superando due squadre come Cremonese e Palermo che potevano ambire alla Serie A", ha concluso il tecnico del Venezia.