Venezia: il club arancioneroverde sulle tracce di Mancuso, piace anche Ferrari

In attesa di scegliere chi guiderà la prima squadra in Serie A, la società veneta è sulle tracce dell'attaccante classe 1992.

Chi guiderà il Venezia in Serie A nella stagione 2024/2025? Dopo la promozione conquistata ai danni della Cremonese e l'addio imminente di Paolo Vanoli , il club veneto è alla costante ricerca dell'allenatore che avrà il compito di raggiungere la salvezza. Diversi i profili che la dirigenza ha valutato nel corso delle ultime settimane: da Vivarini e Bocchetti fino a Giampaolo . Ma - secondo quanto riportato da Sky Sport - i nomi di Eusebio Di Francesco e Marco Zaffaroni avrebbero, al momento, staccato la concorrenza. Il tecnico del Frosinone sembra essere il favorito, con il direttore sportivo Stefano Antonelli che nelle prossime ore si confronterà con la società per prendere una decisione definitiva.

Intanto, come informa l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", il Venezia avrebbe messo nel mirino Leonardo Mancuso. L'attaccante classe 1992 è reduce dall'esperienza con la maglia del Palermo, con la quale ha segnato quattro gol in ventotto partite. La società di viale del Fante non sembra attualmente intenzionata ad esercitare il diritto di opzione: Mancuso, dunque, dovrebbe tornare al Monza prima di scegliere la nuova destinazione. Ma non solo; il club arancioneroverde è anche sulle tracce di Gian Marco Ferrari, uno dei "fedelissimi" al Sassuolo di Alessio Dionisi ed accostato di recente proprio al Palermo. Seguiranno aggiornamenti...