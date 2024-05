Cremonese-Venezia, Vanoli: “L’impresa è se saliamo noi, contiamo sul pubblico”

Le parole del tecnico del Venezia in vista della finale di ritorno: "Il vantaggio non è nel risultato, ma isarà la nostra gente".

Mediagol ⚽️ 31 maggio - 11:02

"Normale che le squadre fossero un po’ contratte all’inizio, giocano entrambe a specchio. Poi noi giocavamo con otto diffidati: i ragazzi lo sapevano, per forza ha pesato. Anche in panchina c’erano diffidati". Così Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa al termine della finale d'andata dei playoff di Serie B contro la Cremonese: 0-0 il risultato finale. Tutto si deciderà, dunque, al ritorno. Il match è in programma domenica 2 giugno al "Penzo", con il Venezia che potrà contare su due risultati su tre.

"È stata una grandissima prova di maturità, anche loro hanno giocato con grande intelligenza. Dopodiché sono d’accordo con Stroppa: come in ogni finale a volte la giocata del singolo può sbloccare certe situazioni. Non c’è stata, dobbiamo essere bravi in casa a sfruttare il nostro dodicesimo uomo: i tifosi. Ritengo di aver fatto un risultato positivo. Sarebbe un errore gestire un risultato, non ne siamo capaci: è meglio gestire provando a vincere. La squadra è giovane, deve diventare affamata di successo. Dobbiamo crescere da questo punto di vista, serve massima attenzione. Spina attaccata, tra due giorni giochiamo contro una squadra che potrebbe cambiare 5-6 uomini e di fatto non cambiare nulla come qualità".

"Zampano fuori in vista del ritorno? Ho scelto in base ai tanti diffidati, Zampano è un giocatore importante e dovevo sceglierne uno da tenere fuori. La forza della Cremonese sta nei loro quinti, abbassando Vazquez poi sono ancora più pericolosi. E quando è entrato Ciofani un po’ di timore l’avevo perché sa gestire le palle in area, ma sono stati tutti molto bravi. Anche chi è entrato. Joronen decisivo? Vero, ma anche noi abbiamo creato qualche occasione. Magari non sfruttata bene. Questa è una squadra forte. La Cremonese se non va su ha perso qualche cosa, il Venezia invece se va su è un’impresa. In questi 90 minuti bisogna essere arrembanti, con la testa giusta, con intelligenza. Il vantaggio non è nel risultato, ma il vantaggio sarà la nostra gente. E poi diventerà un vantaggio lo scorrere del tempo", ha concluso il tecnico del Venezia.