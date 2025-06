Venezia, aria di separazione con Di Francesco: il punto

Il Venezia, dopo la retrocessione, sta per sciogliere le riserve per quanto riguarda l'allenatore. La società veneta, per quanto filtra, vorebbe tenere Di Francesco ma, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, le strade potrebbero separarsi nonostante un contratto fino al 2026. In caso di addio, i lagunari valutano Pecchia e Vivarini per sostituirlo.