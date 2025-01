Calciomercato Palermo, Vasic possibile contropartita per arrivare a Pohjanpalo

Passano i giorni e la trattativa Pohjanpalo non è ancora del tutto chiusa. Secondo quanto riportato da “Nicolò Schira” sul suo profilo X, il Venezia ha chiesto il centrocampista rosanero Aljosa Vasic. Il giocatore del Palermo in questa stagione ha giocato solo 2 volte da titolare, anche se Dionisi ci crede molto ed in quasi tutte le gare lo ha fatto subentrare per fargli trovare un po’ di spazio.