Calciomercato Palermo, stand by Pohjanpalo: stallo Venezia e nodo clausola. Le ultime

Palermo e Venezia che non hanno ancora colmato la forbice tra domanda e offerta per il cartellino di Joel Pohjanpalo: lagunari che cercano l''erede del finlandese e ribadiscono l'esistenza di una clausola rescissoria sul contratto del classe 1994

Mediagol ⚽️ 23 gennaio 2025 (modifica il 23 gennaio 2025 | 20:22)

Sondaggio, interlocuzione, fitta negoziazione. Contesa psicologica che si dipana oscillando tra acume, nervi, strategia.

Domanda ed offerta separate da una forbice, che amplia e serra le sue lame. Accelerazioni, frenate, stand-by estenuanti che possono preludere al lieto fine o far saltare il banco. Trattative di mercato che divengono sovente piccole saghe romanzesche, e intrigati giochi di ruolo. L'ultimo chilometro, prima del traguardo o del sorprendente dietrofront, sempre il più tortuoso.

Palermo e Venezia immerse nel più classico braccio di ferro, ognuna impegnata a recitare al meglio la propria parte.

Lagunari che vogliono massimizzare il riverbero economico di una cessione dolorosa ma, probabilmente, necessaria in questo momento storico del proprio bomber principe. Club rosanero che vuole fortissimamente definire l'acquisizione di un big del reparto avanzato che cambierebbe volto e statura del reparto avanzato del Palermo guidato da Dionisi. Oggetto del desiderio l'attaccante finlandese Joel Pohjanpalo, capocannoniere dello scorso torneo cadetto classe 1994, già sei reti in massima divisione quest'anno, ritenuto plus imprescindibile per covare sogni di gloria in chiave presente e futura.

Breve sunto delle puntate precedenti: offerta interlocutoria e solerte rilancio al cospetto della reazione tiepida della dirigenza veneziana. Intense interlocuzioni tra i rispettivi ds, Carlo Osti e Filippo Antonelli, guidati dalla voglia congiunta di entrambe le società di trovare il punto di convergenza e chiudere l'affare. Palermo che si spinge fino quasi ai quattro milioni richiesti inizialmente dai lagunari: quasi tre milioni di parte fissa più una serie di bonus legati ad obiettivi collettivi ( playoff ed eventuale promozione in A) ed individuali ( assist e gol nella parte restante di stagione dell'ex Bayer Leverkusen).

L'accordo trovato con l'entourage del calciatore, sul piatto un lauto quadriennale ( o triennale con opzione per una stagione ulteriore) sulla base di un ingaggio da circa 1,3 netti milioni annuali a scaglioni progressivi fino a sfiorare 1,8 in caso di Serie A. Bonus esclusi. Alzando l'asticella anche rispetto all'attuale compenso percepito dal finlandese in laguna, al quale il Venezia ha rinnovato il contratto lo scorso settembre fino al 2027 usufruendo dell'agevolazione fiscale normata dal Decreto Crescita.

L'insofferenza ed il malessere che crescono tra i tifosi arancioneroverdi di fronte alla prospettiva di dover salutare il proprio idolo e uomo simbolo, mattatore della meritata promozione in massima serie della scorsa annata. Attesa ed entusiasmo straripano nel cuore dei supporter rosanero, desiderosi di accogliere un goleador che può ridare linfa e colore alle ambizioni di vertice già nell'attuale campionato cadetto. Forbice che appariva prossima ad essere colmata, trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina ai quattro milioni bonus compresi. Al posto della fumata bianca, nelle ultime ore arrivata una lieve frenata. Rallenta e cristallizza il corso di un'operazione che pareva viaggiare spedita. Nulla che possa pregiudicare l'affare. Questione di tempi ed incastri. Gioco delle parti. Da un lato la ricerca dell'erede di Pohjanpalo per lenire l'amarezza della piazza e dare una soluzione tecnica di altrettanto rilievo a Di Francesco. Dall'altro l'imminente derby contro il Verona, in programma il prossimo 27 gennaio, da preparare al meglio per giocarsi le residue chances di salvezza. Andrea Belotti, in uscita dal Como, sembra essere obiettivo numero uno del club di Nederauer, ma ingaggio dell'ex Torino e costi complessivi dell'operazione non hanno ad oggi consentito di trovare una quadra.

Sull'ex Milan Andrè Silva, altro profilo monitorato dai lagunari, c'è forte proprio il club di Cairo. Si segue la pista Shomurodov della Roma. Col trascorrere del tempo la posizione del Venezia sembra essersi un po' irrigidita e adesso, secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, spunta di nuovo la famosa clausola rescissoria di sei milioni la cui presenza o meno sul contratto del finlandese sta divenendo un piccolo mistero. Palermo leggermente infastidito, ma paziente fortemente determinato a chiudere l'operazione, che al momento non si discosta dai quasi quattro milioni, bonus compresi, messi sul piatto per l'intero cartellino del bomber. Classe 1994 ovviamente legato profondamente a club ed ambiente veneziano, ma lusingato al contempo dalla destinazione Palermo, gradita per storia, blasone calcistico e passione della piazza. Frangente di impasse e reciproca riflessione, fisiologiche beghe nella fase topica di un affare dalla notevole rilevanza tecnico-tattica ed economica su entrambi i fronti. Il derby salvezza veneto di lunedì prossimo potrebbe essere un checkpoint decisivo. Ogni parte in causa tira la corda dalla propria parte ma, la sensazione è che un punto d'incontro tra i due club possa trovarsi a metà strada. Propedeutico in tal senso, l'interesse del Palermo per il duttile e performante esterno destro, Antonio Candela, classe 2000, profilo gradito a Dionisi. L'iniziale ipotesi di uno scambio di prestiti con Diakitè sembra scemare, l'area tecnica veneziana non reputa l'ex Ternana per caratteristiche tecnico tattiche il profilo ideale per le esigenze attuali di Di Francesco. Palermo che potrebbe comunque definire l'affare a prescindere, con l'operazione che potrebbe fungere anche da chiave per accorciare le distanze in ottica Pohjanpalo. Club targato CFG che continua a lavorare con decisione per sbloccare l'impasse e scongiurare potenziali inserimenti di terzi incomodi. Venezia che, al momento, temporeggia in attesa di centrare un nuovo obiettivo in attacco e tiene il punto. Fase di stallo, ma trattativa viva e aperta più che mai. Attese novità nelle prossime ore. Il Palermo non molla Joel Pohjjanpalo.