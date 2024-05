Cremonese-Venezia, 0-0 allo “Zini”: l’ultima promozione in A si deciderà domenica

Chi raggiungerà Parma e Como in Serie A ? La finale d’andata dei playoff di Serie B non ha anticipato verdetti: tra Cremonese e Venezia , allo Stadio "Zini", è finita 0-0. Un ottimo avvio di partita dei lagunari, con la traversa di Pierini centrata ad inizio ripresa. Ci hanno provato a più riprese anche i grigiorossi ad andare in vantaggio, con Coda e Vazquez le occasioni più nitide.

Tutto si deciderà, dunque, al ritorno: il match è in programma domenica 2 giugno, alle ore 20:30, allo Stadio "Penzo". Ed in casa il Venezia avrà a disposizione il doppio risultato, in virtù del terzo posto nella regular season. È uno 0-0, infatti, che regala alla squadra di Paolo Vanoli la possibilità di approdare in Serie A anche in caso di pareggio. Per la Cremonese, invece, l’unica opzione è la vittoria. Il regolamento non prevede i tempi supplementari e premia chi è arrivato sopra in classifica.